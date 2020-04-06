Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları sert yükseldi!

sert yükseldi!

Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1.0'den fazla yükseldi. Altının yükselişinde, bir süredir yükselen doların yatay hareket etmeye başlaması da etkili oldu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.4.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 16:07 ABONE OL
Altın fiyatları sert yükseldi!

Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1.0'den fazla yükseldi. Altının yükselişinde, bir süredir yükselen doların yatay hareket etmeye başlaması da etkili oldu.

Japonya Ekonomiyi Yeniden Canlandırma Bakanı Yasutoshi Nishimura'nın geçen hafta hazırlandığını duyurduğu "büyük ekonomi pakatenin" de iki aşamalı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Buna göre, ilk aşamada istihdam kayıplarının önüne geçilmesi ve iflasların önlenmesine odaklanacak olan paketin ikinci aşamasında da ekonominin toparlanması için destekler verilecek.

Küresel emtia piyasalarının yeni hafta açılış seanslarında bir ons altının fiyatı yüzde 1.5 artışla 1,642.70 dolara kadar yükseldi. Sarı madeninin euro bazlı fiyatı da aynı işlemlerde yüzde 1.5 artışla 1,519.83 euro düzeyine çıktı.

Altındaki yükseliş diğer değerli metalleri de etkiledi ve gümüşün fiyatı yüzde 1.75 artışla 14.65 dolara, platinin fiyatı yüzde 1.38 artışla 734.72 dolara çıktı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları sert yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA