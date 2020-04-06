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fiyatlarına 15 kuruş

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş geldi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.4.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 17:19 ABONE OL
Benzin fiyatlarına 15 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,32 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,43 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzin fiyatlarına 15 kuruş zam
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