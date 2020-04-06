E –devlet şifresi nasıl alırım? e-devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarına sunduğu kaliteli, hızlı ve kesintisiz hizmetlerden olan e-devlet kapısı, kamu kurumlarında yapılabilecek tüm işlemleri online ortamdan yapılmasına olanak sağlayan bir platform. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız giriş için gerekli olan şifreyle ilgili olarak arama motorlarında E –devlet şifresi nasıl alırım? sorusunun cevaplarını merak ediyor. İşte e-devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır sorusu ve diğer tüm detayların ayrıntıları…

E –DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALIRIM?

E-devlet kapısındaki hizmetleri kullanmak için şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı vatandaşlarımız e-devlet şifresi nasıl alırım? sorusunu merak ediyor...