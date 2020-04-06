Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika yükselişinde: 6 Nisan gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Yükseliş sürüyor! Serbest piyasalarda haftanın ilk işlem günü ile beraber altın fiyatları son dakika hareketlilikleri de devam ediyor. Ekonomide dolar ile beraber bu sarı metalin anlık durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise yatırımcıların altını uzun vadede güvenli bir liman olarak görmesi olarak değerlendiriliyor. Son haftalarda Covid-19 salgınının küresel piyasalarda etkisini göstermesi, çeyrek ve gram fiyatlarının oldukça değişken fiyat aralıklarında işlem görmesi ile sonuçlanıyor. Hâl böyle olunca da 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Nisan ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 6 Nisan 2020 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 6 Nisan 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.