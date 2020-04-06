Kısa çalışma ödeneği ne kadar, şartları neler? E- Devlet ile kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020 nasıl yapılır, ne zaman ödenecek?

Corona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenen binlerce işletme için kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya yönelik açıklamalarını duyurdu. Şimdiye kadar 7 bin firmanın başvuru yaptığını ve henüz başvuruların sona ermediğini bildirirken vatandaşlar kısa çalışma ödeneği şartları neler, ne zaman ödenecek sorularını yanıt arıyor. Bu bağlamda; e-Devlet ile kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020 nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yapılacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2020! BAKAN AÇIKLADI!

Kısa çalışma ödeneğine dair tüm bilgiler işverenler ve çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda kalanlar ise konuya yoğun ilgi gösteriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya yönelik açıklamalarda bulundu.

İşte kısa çalışma ödeneğine dair tüm detayları!