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Limon ihracatı izne bağlandı

Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ, 'de yayımlandı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.4.2020 01:49 ABONE OL
Limon ihracatı izne bağlandı

Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan tebliğde şu ifadeler yer verildi:

"Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2. ve 3. maddelerine dayanılarak hazırlanırken ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 tarihine kadar uygulanacak. Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek."

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Limon ihracatı izne bağlandı
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