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ne kadar, kaç TL oldu? Cerrahi, , 100’lü ve tıbbi , satışı kaç TL? Maske corona virüsünden korur mu?

Corona virüs salgını ile birlikte gündemin en önemli konularından bir tanesi oldu. Koronavirüsünden bizleri koruyacak olan el dezenfektanı ile maske yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde maske kullanımı zorunlu hale gelirken hal böyle olunca maske fiyatları da araştırılır oldu. Ancak maskelerin özelliğine göre fiyatları da değişmektedir. Buna gör; cerrahi, , 100'lü ve tıbbi , kaç TL? Corona virüsten bizleri korur mu? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 6.4.2020 10:22 ABONE OL
Maske fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Cerrahi, N95, 100’lü ve tıbbi maske fiyatları ne kadar, satışı kaç TL? Maske corona virüsünden korur mu?

Şu sıralar en çok merak edilen sorulardan bir tanesi " ne kadar?" sorusunun yanıtı oluyor. Corona virüsü sebebiyle market, pazar, toplu taşıma gibi ortak kullanılan alanlarda maske takılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı her geçen gün bunun önemini vurgularken öte yandan fiyatları da kullanım şekline ve özelliğine göre değişmektedir. Buna göre; kaç TL oldu_ , cerrahi, 100'lü ve tıbbi maske fiyatları ne kadar?

MASKE FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Maske kullanımın zorunlu hale gelmesinin ardından maske fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılır hale geldi. Tek kullanımlık tıbbi bir malzeme olan N95, 100'lü, cerrahi ve tıbbi maske fiyatları ne kadar oldu?

İşte yanıtı!

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Maske fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Cerrahi, N95, 100’lü ve tıbbi maske fiyatları ne kadar, satışı kaç TL? Maske corona virüsünden korur mu?
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