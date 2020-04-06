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ücretsiz maske kaç yaşındakilere verilecek? PTT ücretsiz maskeler üzerinden veriliyor

Dün gece yapılan son dakika açıklamasının ardından internet sitesi üzerinden bedava maske dağıtılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, PTT internet sitesine girip maske siparişi vermek isterken, internet sitesinin kilitlenmesi ile birlikte yeni bir karar alınarak üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Bu noktada merak edilen sorulardan bir tanesi de PTT ücretsiz maskenin kaç yaşındaki verilecek? sorusu oldu. Açıklamaya göre 20-65 yaş grubunda olanlara ücretsiz maske verilecek. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.4.2020 11:35 ABONE OL
PTT ücretsiz maske kaç yaşındakilere verilecek? PTT ücretsiz maskeler e-Devlet üzerinden veriliyor

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu ortak karar doğrultusunda ePttAVM üzerinden 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske temin edileceğini son dakika olarak duyurmuştu. Bu noktada milyonlarca vatandaş, ePttAVM'nin sitesine yoğunluk gösterdiler ve bununla birlikte erişim problemleri de boy gösterdi. Yoğun talep üzerine, daha sağlıklı hizmet verilmesi için ePttAVM maske dağıtımı artık e-Devlet üzerinden yürütülecek. Bu noktada merak edilen sorulardan bir tanesi de PTT ücretsiz maskenin kaç yaşındaki verilecek? sorusu oldu. Açıklamaya göre 20-65 yaş grubunda olanlara ücretsiz maske verilecek. İşte detaylar…

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? BAŞVURULAR NEREDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Öncelikle vatandaşların artık ePttAVM değil E-DEVLET üzerinden ücretsiz maske alımı başvuru formunu doldurması gerekecek. Sonrasında, maske dağıtımı tamamen ücretsiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yine PTT tarafından yapılacak.

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PTT ücretsiz maske kaç yaşındakilere verilecek? PTT ücretsiz maskeler e-Devlet üzerinden veriliyor
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