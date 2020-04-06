Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Hesaplara yatmaya başladı...

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek.



An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.



Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 6, 2020

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız." dedi.

Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.