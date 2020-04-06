Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Çiftçiye dev destek...

haberi | harekete geçti! Çiftçiye dev destek...

haberi... ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için harekete geçti. Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde 21 ilde tohumun yüzde 75'i hibe edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 10:38 ABONE OL
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Çiftçiye dev destek...

Son dakika haberi... COVİT19 salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın önümüzdeki dönem için büyük önem taşıdığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Bu doğrultuda gerek Bakanlığımızın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle tedbirler almaya devam ediyoruz" dedi.

STRATEJİK ÜRÜNLERDE REKOLTE ARTIRILACAK

Bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programını başlattıklarını ifade eden Pakdemirli "Bu proje ile ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

TOHUM BEDELİNİN YÜZDE 75'İ HİBE EDİLECEK

Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgilerinin toplandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin % 75'i hibe, % 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak" açıklamasını yaptı.

TOHUM DAĞITIMINA BAŞLANDI

Mevsim itibari ile öncelikli olarak ekilişinin yapılması gereken ürünlerin tohumlarının üreticilere dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Uygulamayı 21 ilde başlattık. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi" değerlendirmesinde bulundu.

6 BİN 700 TON SERTİFİKALI TOHUM DAĞITILACAK

Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu belirten Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Proje Kapsamındaki İller

ADIYAMAN

AFYONKARAHİSAR

AĞRI

AKSARAY

BİNGÖL

ÇANAKKALE

ERZİNCAN

ERZURUM

KARS

KAYSERİ

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KONYA

MUŞ

NEVŞEHİR

NİĞDE

SAMSUN

SİVAS

TOKAT

UŞAK

YOZGAT

Emekli için ikramiye ödemeleri başlıyor! İşte bayram ikramiyesi hakkında tüm detaylar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren corona virüs kararı! Yüzde 99 karşılanacak

Son dakika haberi: PTT AŞ'den corona virüs önlemi! İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Çiftçiye dev destek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA