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2020: tapu sorgulama nasıl yapılır?

Gelişen teknoloji sayesinde günümüzde internet hayatlarımızı kolaylaştırmaktadır.  İnternetin sağlamış olduğu bu kolaylıklar sayesinde insanlar artık birçok işlemini internet üzerinden gerçekleştirmekte. Sadece bireysel kişiler değil devletler veya resmî kurumlar da birçok hizmetini internet erişimine açmış durumdadır. Bunlardan biri de Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’dir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, arsa ve arazi sahibi olanlar veya yeni arsa, arazi sahibi olacaklar için internet üzerinden parsel sorgulama hizmeti sunuyor. ‘’ , ‘arsa parsel sorgulama’ gibi işlemlerinizi bu hizmeti kullanarak yapabiliyorsunuz. Özellikle arsa ya da arazi sahibi olan ve olmayı düşünen vatandaşlar için, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından sağlanan büyük bir kolaylık var. ‘Ada parsel sorgulama ekranı’ için, ada parsel numarası, enlem ve boylam bilgilerini girerek merak ettiğiniz bilgilere ulaşmanız mümkün. bu hizmeti sadece internet üzerinden sunmakla sınırlı kalmayarak akıllı telefonlar aracılığı ile de ulaşıma açmış durumda. Böylelikle vatandaşlar en kolay şekilde ‘tapu parsel’, ‘ada parselden adres sorgulama’ gibi işlemlerini yapabiliyor.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 12:36 ABONE OL
Tapu parsel sorgulama 2020: TKGM tapu sorgulama nasıl yapılır?

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi yani kısaca TAKBİS, Türkiye genelinde taşınmaz mülkiyet bilgilerini elektronik ortamda sunan ve bunlarla ilgili her türlü bilgiyi sorgulayarak ulaşabileceğiniz bir e-devlet projesidir. Sadece vatandaşların değil, kurum, kuruluş ve belediyelerin de sıklıkla faydalandığı bir sistemdir. Bu sistem, yapılacak olan işlemleri standartlaştırarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlar. Kurumların ve vatandaşların sıklıkla karşılaştıkları bürokratik sıkıntıları engeller. 'T.C ile tapu sorgulama' ya da 'tapu sorgulama parsel' gibi işlemlerinizi bu şekilde güven içinde yapabilirsiniz.

TKGM TAPU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (TKGM) Parsel Sorgulama Uygulaması vasıtasıyla ada veya parsel numarasına dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

TKGM'nin Parsel Sorgulama Uygulaması'na giriş yaptıktan sonra karşınıza bu sitenin kullanım talimatları çıkar. Bu talimatnameyi okuyup onay vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde siteye girişiniz olmayacaktır. Bu onay işlemini gerçekleştirdikten sonra tapunuzun adres bilgilerini sisteme girdikten sonra, karşınıza arazinizin uydudan çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte konumu ve bilgileri ekranınıza yansıyacaktır.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi sorgulamasını https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ linki üzerinden yapabilirsiniz. TAKBİS internet sitesi için kullanım koşulları 11 maddeden oluşmaktadır. Sitede işlemlerinizi gerçekleştirmeden önce kullanım koşullarını okumanız ve kabul etmeniz gereklidir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN 'PARSEL SORGU TKGM'

Eğer TKGM'nin kendi portalı üzerinden sorgulama gerçekleştirmek istemiyorsanız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bulunan arazi ve tapu bilgilerinize E-Devlet üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz. E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için ise https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama linkini kullanabilirsiniz.

Yapacağınız sorgulamayı gerçekleştirmeden önce e-devlet sisteminde kaydınız olması gereklidir. Kimlik doğrulamasının ardından sisteme giriş yaparak gerekli sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer E-Devlet sisteminde kaydınız bulunmuyor ise, en yakın PTT şubesine giderek öncelikle geçici E-Devlet şifresi temin etmeniz gerekmektedir. Bu şifre ile giriş sağladıktan sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ara yüzüne girerek herhangi bir tapuya sahip olup olmadığınız bilgisine erişebilirsiniz. Sistem üzerinde herhangi bir tapunuz bulunmuyor ise E-Devlet sistemi size bu bilgiyi verecektir.

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