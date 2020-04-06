Turkish Cargo'dan haftada 215 sefer

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nedeniyle dünya genelinde yapılan yolcu uçuşlarının büyük bir bölümü iptal edilirken, Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığı alanındaki markası Turkish Cargo coğrafi avantajı, güçlü filosu ve büyüme stratejisi ile dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri taşımaya devam ediyor.Şirket gıda, ilaç ve medikal ürünler başta olmak üzere taşıdığı ürünler ile dünya tedarik zincirinin ayakta kalmasına büyük katkı sağlıyor. Filosundaki 25 adet kargo uçağına ek olarak THY'nin yolcu uçaklarını da hava kargo taşımacılığında kullanmaya başlayan Turkish Cargo bu ay kargo uçakları ile İstanbul kalkışlı haftalık 155, yolcu uçakları ise haftalık 60 kargo uçuşu planlandı. Turkish Cargo, ilaç gönderilerini ulaşması gereken noktaya, ulaşması gereken zaman ve ısı aralığında özenle ulaştırıyor ve dünyanın her yerine sağlık taşıyor.Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan, uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaçlar ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise; İstanbul'daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3 bin 500 metrekare özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor. Dünyanın en çok noktasına uçan hava kargo markası olan Turkish Cargo, Ocak-Mart 2020 döneminde bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 9.6 ton artışı sağlayarak, toplam 376 bin ton kargo ve posta taşıdı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Bir kargo uçağı ile kaç ton yük taşırız? Biz buna bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye aş olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz" dedi.