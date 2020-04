64 milyarlık kaynak devrede

Virüsün ekonomiye etkisini azaltmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destekler yürürlüğe girdi. 64 milyar liralık kefalet limitli üç paket kullanıma sunuldu. Hazine ile KGF arasında imzalanan protokol kapsamında, bankalar aracılığıyla 'işe devam, işletme gideri ve çek ödeme' paketleri kapsamında kredi kullandırılacak. Şirketlere 'işe devam destek paketi' kapsamında 40 milyar lira kullandırılacak. 'İşletme gideri' paketi kapsamında 16 milyar lira, 'çek ödeme' paketi kapsamında da 8 milyar lira kefalet limiti tahsis edildi.Her destek paketinde KGF'ye ödenecek komisyon dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edilmeyecek. Büyük-küçük ayrımı yapılmadan ihtiyacı olan her şirkete aralık ayına kadar kullandırım sağlanacak.Krediyi kullananlardan her bir kefalet kullanımı tutarının yüzde 0.75'i kadar KGF komisyon alacak. Yapılandırma durumunda yararlananlardan, kefalet bakiyesi üzerinden yüzde 0.5 oranında bankalar aracılığıyla peşin komisyon tahsil edilecek. Banka her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami yüzde 0.75'i oranında yıllık komisyon alabilecek. Şirket hakkında krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, konkordato kararı olmaması gerekiyor. Kredi kullanacak firmaların takibe düşen kredilerinin bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.✘ Şirketlerin işletme giderlerini karşılamak için hayata geçirilen destek paketiyle fona 16 milyar lira kefalet limiti tahsis edildi.✘ Şirketlerin prim, vergi gibi sabit ödemelerini karşılamada yardımcı olacak paket kapsamında 14 finans kuruluşu kredi verecek.✘ Azami 12 ay vadeli, anapara ödemesiz dönem azami 3 ay olmak üzere kredi kullandırılacak.✘ Giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek.✘ Kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarı yüzde 0.5'i oranında bankalar aracılığıyla komisyon alınacak.✘ İşe devam paketi kapsamında 40 milyar lira kefalet limiti tahsis edildi.✘ Krediler Ziraat, Vakıflar, Halk Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla kullandırılacak.✘ Krediler azami 36 ay vadeli olup, anapara ödemesiz dönem azami 6 ay olacak.✘ Hazine destekli kefalet işlemi kapsamında çek ödeme destek paketi için 8 milyar liralık kefalet limiti verildi.✘ Paket kapsamında 18 banka işletmelere kredi kullandıracak.✘ Azami 12 vadeli, anapara ödemesiz dönem azami 3 ay olan destek paketi için özel şartlar bulunuyor.✘ Kullandırım esnasında 25 Mart tarihine kadar yapılmış olan gerçek bir ticari ilişkinin varlığını tevsik eden belge ve bu ilişkinin finansmanı için 30 Haziran tarihine kadar keşide edilen çekler aranacak.