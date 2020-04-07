AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ'tan sağlık kuruluşlarına "hızlı hat" desteği

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezi bünyesinde oluşturulan özel hat ile AEDAŞ hizmet bölgesi olan Antalya, Isparta, Burdur'da, BEDAŞ hizmet bölgesi olan İstanbul Avrupa Yakası'nda ve ÇEDAŞ hizmet bölgesi olan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bulunan tüm sağlık kuruluşlarına hizmet veriliyor.

ALO 186 Çağrı Merkezi'ne tanımlanan "hızlı hat", AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ hizmet bölgelerinde bulunan özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı ve diyaliz merkezleri dahil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının hizmete hızla ulaşmasını sağlıyor.

Söz konusu hat sayesinde, sağlık kuruluşlarından arayanlar tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanarak, talep ve şikayetlerini iletebiliyor. Çağrı merkezi de gelen talepleri hızla sahadaki ekiplere ileterek, sağlık sistemine kesintisiz enerji ulaştırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı bir dizi önlem alan şirketler, oluşturulan "Hızlı Hat" ile AEDAŞ hizmet bölgesi olan Antalya, Isparta, Burdur'da, BEDAŞ hizmet bölgesi olan İstanbul Avrupa Yakası'nda ve ÇEDAŞ hizmet bölgesi olan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bulunan tüm sağlık kuruluşlarına bekletmeden hizmet veriyor.