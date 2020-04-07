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'tan 'na büyük destek

, iştirakleriyle birlikte 'na 1,5 milyon lira katkıda bulundu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 16:32 ABONE OL
Alternatif Bank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışanları ve müşterileri için ilk günden bu yana aldığı önlemlerin yanında, ülke olarak büyük bir dayanışma ruhuyla verilen mücadeleye destek olmak amacıyla önemli bir adım daha attı.

Banka, iştirakleri Alternatif Yatırım ve Alternatif Lease ile birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmek ve salgının ekonomik etkilerini azaltmaya katkı sağlamak için Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira bağışta bulundu.

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Alternatif Bank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
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