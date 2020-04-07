Fitch: Türkiye büyümesini sürdürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Direktörü Douglas Winslow, 2020'de küresel resesyon beklentisine rağmen Türkiye'de yüzde 0.8 büyüme tahmin edildiğini söyleyerek, "Bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasını, 2021'de ise yüzde 4.5'e ulaşılmasını bekliyoruz" dedi. Winslow, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Euro Bölgesi'nin yüzde 4.2 daralmasının beklendiğini, Türkiye'nin de ihracat cephesinde Avrupa'daki resesyondan etkilenebileceğini söyledi. Küresel piyasa koşulları nedeniyle Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının halen temel hassasiyetler arasında yer aldığını vurgulayan Winslow, 2020'de enflasyonun yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti. Winslow, "Merkez Bankası faizleri indirmeye hazır olduğu sinyalini veriyor" dedi.