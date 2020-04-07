İHASAVAR’ların güvenlik güçlerine teslimatı devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında Aselsan tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor" denildi.



Ayrıca paylaşımda, İHASAVAR'lara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Mini/Mikro İHA'lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında Aselsan tarafından üretilen #İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor. pic.twitter.com/ZAUGyR9rWl — SSB (@SavunmaSanayii) April 7, 2020