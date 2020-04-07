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’ların güvenlik güçlerine teslimatı devam ediyor

Savunma Sanayi Başkanlığı, 'ların güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini belirterek, İHASAVAR'lara ilişkin görüntü paylaştı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.4.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 13:52 ABONE OL
İHASAVAR’ların güvenlik güçlerine teslimatı devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında Aselsan tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor" denildi.

Ayrıca paylaşımda, İHASAVAR'lara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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İHASAVAR’ların güvenlik güçlerine teslimatı devam ediyor
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