Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz? Kasko hangi zararları öder?

Kara yolu, günümüzde en çok tercih edilen ulaşım şekillerinden biridir. Ancak bununla birlikte kaza oranlarına baktığımızda diğer ulaşım şekillerine kıyasla en yüksek kaza oranı da kara yolundadır. Bu riskler yüzünden sürücüler kendilerini ufak kazalar da dahil olmak üzere bir güvence altına alma ihtiyacı duyuyor. Ayrıca kasko sigortası sadece kaza risklerini değil, aynı zamanda hırsızlık olayları, deprem, yangın gibi sorunlara karşı da kapsayıcılığı vardır.

Kasko sayesinde sizin kontrolünüzden bağımsız olabilecek çevresel risklere karşı da koruma altında olabilirsiniz. Bu yüzden yaşayacağınız herhangi bir sorunda, arabanızın kullanılamayacak duruma gelmesi dahil, yerine yenisini koymakta zorlanacağınız durumlar için kasko yaptırmanız akıllıca bir çözüm olacaktır. Zorunlu trafik sigortası yaptırmış olmak trafikteki diğer risklere karşı sizi korumakta yetersiz kalacağı için ek olarak kaskonuzu yapmanız gereklidir.

Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz

Kasko ile aracınızı çoğu riske karşı yaşayacağınız zararları teminat altına alır. Bu teminatlar genellikle çarpma, çalınma, yanma gibi riski fazla olan durumlar içindir. Ek primler ödeyerek daha farklı teminatları poliçenize eklemeniz mümkündür. 'Kasko ödeme yapmıyor' ise sigorta poliçenizi kapsamayan bir durumdan kaynaklı olabilir.

Ayrıca kaskonun ödeme yapmadığı bazı durumlar vardır. Bunlar;

Çarpma veya çarpılma sonucu olmayan, aracın bakımsızlığından kaynaklı oluşan hasarlar

Araç ruhsatında belirtilen ağırlıktan fazla yük taşınması sonucu oluşan hasarlar

Trafik kanununda net bir şekilde belirtilmiş olan alkol limitinin aşılması veya uyuşturucu, uyarıcı madde kullanarak yapılan kazalarda oluşan hasarlar

Ehliyeti olmayan veya 18 yaş altı sürücünün kullandığı araçta oluşan hasarlar

Askeri hareketler, savaş ve düşman saldırıları gibi olaylarda araçta meydana gelen hasarlar

Lastiklerin eskimesinden dolayı oluşan hasarlar

Nükleer olaylar, nükleer kaza veya saldırılar sonucu meydana gelen hasarlar

Tek taraflı kazada kasko öder mi?

Çarpışmanın olmadığı, kazaya karışan araç sayısının bir tane olduğu kazalarda, örneğin; trafik tabelasına çarpma, ağaca, bariyere veya bir aydınlatma direğine çarpıldıysa sürücü kaza tespit tutanağı hazırlayamaz.

Araç takip mesafesi nedir? Araç takip mesafesi ne kadar, kaç metre olmalı?

Bu gibi durumlarda olay yerine polis çağırılır ve gerekli olan tutanağı polis tutar. Bu tutanakta olayın gerçekleşme şeklinin ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekir. Dış etkenlerin soruşturulması açısından sürücünün alkol raporu da tutanağa eklenmelidir. Ve sonuç olarak diğer kazalarda olduğu gibi sigorta şirketinin bilgilendirilmesinin ardından diğer işlemler sırayla gerçekleştirilir.

Kasko ne kadar sürede ödeme yapar?

Araçta, kaskonuzun teminatı dahilinde bir hasar oluştuysa bunu en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize bildirmeniz gereklidir. Ardından gerekli incelemelerin yapılmasıyla birlikte aracınızın hasarına bağlı olarak onarım süresi değişiklik göstermektedir.

Eğer araç çalındıysa 30 günlük bekleme süresi vardır. Bu süreçte ilgili makamların yaptığı arama çalışmaları sonuç vermediyse ilgili makamdan bir yazı alınarak sigortacı tazminatı öder.

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