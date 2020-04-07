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ne kadar, şartları nelerdir? ile 2020 nasıl yapılır, ne zaman ödenecek?

Corona virüs salgını nedeniyle ücretsiz işten ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar ne kadar, şartları neler gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Ayın ikinci haftasına gelinmesi ile birlikte işverenler ve çalışanlar tarafından yakından takip edilen bu durum ile ilgili güncel detaylar gelmeye devam ediyor. Ücretsiz işten ayrılanlar ve çalışamayanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular üzerinden de takip edilecek olup hesaplaması yapılacak. Buna göre; , şartları nelerdir? E-Devlet ile nasıl yapılır, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 7.4.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 07:13 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği ne kadar, şartları nelerdir? E-Devlet ile kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020 nasıl yapılır, ne zaman ödenecek?

Corona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenen binlerce işletme için başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya yönelik açıklamalarını duyurdu. Şimdiye kadar 7 bin firmanın başvuru yaptığını ve henüz başvuruların sona ermediğini bildirirken vatandaşlar neler, ne zaman ödenecek sorularını yanıt arıyor. Bu bağlamda; ile 2020 nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yapılacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2020! BAKAN AÇIKLADI!

Kısa çalışma ödeneğine dair tüm bilgiler işverenler ve çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda kalanlar ise konuya yoğun ilgi gösteriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya yönelik açıklamalarda bulundu.

İşte kısa çalışma ödeneğine dair tüm detayları!

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Kısa çalışma ödeneği ne kadar, şartları nelerdir? E-Devlet ile kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020 nasıl yapılır, ne zaman ödenecek?
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