Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, şartları neler? E-Devlet ile kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Nisan ayının ikinci haftasına gelinmesi ile birlikte kısa çalışma ödeneği konusuna dair ayrıntılar araştırılıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkartılan çalışanlar ile işverenleri yakından ilgilendiren bu konuya başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. E-Devlet üzerinden takip edilecek olup hesaplamalar da buradan yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şimdiye kadar 7 bin firmanın başvuru yaptığını ve henüz başvuruların sona ermediğini bildirirken kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ne kadar gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. Buna göre; e-Devlet ile kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, ŞARTLARI NELER? BAKAN AÇIKLADI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kısa çalışma ödeneğine dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.