Kredi ertelemesi nasıl yapılır? 2020 Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti bireysel ve konut kredileri yapılandırması nasıl yapılıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi ödemelerinin ertelenmesi ile ilgili açıklama sonrasında binlerce vatandaş "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank Krediler ertelendi mi, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizdeki corona virüsü salgını ile mücadelede mali açıdan en az hasarla süreci atlatabilmek amaçlı birçok bankadan da destek paketleri ve kredi ödemelerinin ötelenmesi kampanyaları müşterilerine duyuruldu. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyleydi; "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." Peki, Taşıt, konut ve ihtiyaç Kredileri ertelendi mi? Kredi erteleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

İHTİYAÇ, KONUT, TAŞIT KREDİLERİ ERTELENDİ Mİ? KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?

Ülkedeki salgın nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte vatandaşlara destek olma amaçlı birçok ödemenin ertelenmesi kararı alınmıştı. Bunların başında ise kredi erteleme geliyordu. Peki, taşıt, konut, ihtiyaç kredileri nasıl ertelenir?

İşte cevabı…