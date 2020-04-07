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14 bin işçi alımı kurası ne zaman gerçekleştirilecek? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

bünyesine 14 bin sürekli işçi ve personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde üzerinden alınmıştı. Bu gelişmelerin üzerine merak edilen konulardan bir tanesi de kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. İŞKUR, 14 bin sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi ve nihai liste hakkında detayları paylaştı. Peki, 2020 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Nihai isim listesi nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR giriş ekranı ile işçi alımı kura sonuçları ve nihai liste bilgisi...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:00 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kurası ne zaman gerçekleştirilecek? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 14 bin sürekli işçi ve personel alımı başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek için başvurularını İŞKUR ekranı üzerinden yapan adaylar, kura sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tam bu noktada, İŞKUR üzerinden başvuruları alan Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimi tarihi ile niha liste detayları paylaşıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine, '2020 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık personeli temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı alımı başvuruları dün başlamış olup, 30 Mart 2020 tarihinde sona erdi. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada nihai listenin İŞKUR iş başvuruların sayfası üzerinden erişime açıldığına yer verildi ve kura çekilişi tarihi de açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizden, Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi personel alımı kura sonuçları hakkında bilgi edinebilir, İŞKUR giriş ekranı ile nihai isim listesinin nasıl ve nereden görüntüleneceğine ulaşabilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kurası ne zaman gerçekleştirilecek? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
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