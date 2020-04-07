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Son dakika: fiyatlarında bir daha geliyor!

Küresel piyasalarda koronavirüs etkisiyle süren dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk bekleniyor.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:50 ABONE OL
Son dakika: Benzin fiyatlarında bir indirim daha geliyor!

Dün 34,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 33,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 33,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,90 dolardan alıcı buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol talebinin günlük 15-20 milyon varil azalması bekleniyor. Piyasada yaşanan bu oynaklık Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.32 TL, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5.42 TL seviyesinde bulunuyor.

Son dakika: Bir indirim müjdesi daha! İşte il il benzin fiyatları...

piyasalar
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Son dakika: Benzin fiyatlarında bir indirim daha geliyor!
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