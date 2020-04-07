Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal nakit yardımı parası E Devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL yardım parası kimlere, ne zaman verilecek? Şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen bin liralık sosyal yardım parası desteği ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon kişiye verilecek olan biner liralık ödemeler ile ilgili detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra zümrüt Selçuk açıklamıştı. Bu yönde, ihtiyaç sahibi olan ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar da '1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?' sorularına yanıt arayama başladı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLİYOR?

Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Böylelikle, sosyal yardım parası başvurusu hakkındaki süreç netleşmiş oldu. Yardımdan faydalanacak olanlar kişiler, devlet tarafından otomatik olarak belirlendi.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA E DEVLET EKRANI! 6 NİSAN

Gelen son dakika haberine göre, yardımı hak edip etmediğini bilmeyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E Devlet sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, 6 Nisan sosyal yardım parası nasıl alınır, şartları neler? 1000 TL yardım parasından kimler yararlanacak ve ne zaman verilecek?

İşte, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet sorgulama sayfası ile sürece dair tüm merak edilenler!