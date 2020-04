Son dakika haberi... 45 gün içinde hizmete girecek! İşte Sancaktepe'deki o bölge

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda bin odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca buraların 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de bin yataklı hastanenin yapılacağı alan kameralarca böyle görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'ndaki son durum sabah saatlerinde görüntülendi. Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü. Hastane çalışmalarının gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

45 GÜN İÇİNDE 2 YENİ HASTANE YAPACAĞIZ



Başkan Erdoğan dün, "Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşik daha aşıldı. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışması şu anda hızla devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yapıyoruz. Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ve ABD'deki gelişmeleri an be an takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

