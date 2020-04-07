Üçüncü pist 18 Haziran’da açılıyor

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi iGA'nın Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bir yıl önce tam kapasiteyle çalışmaya başlayan havalimanında 64 milyon yolcu ağırladıklarını, 3. pisti ise 18 Haziran'da devreye almayı planladıklarını söyledi. Geçen yıl 6 Nisan'da tam kapasiteyle operasyona başlayan İstanbul Havalimanı'nın ilk yılını doldurması nedeniyle yaptığı yazılı değerlendirmede Samsunlu, "6 Nisan 2019'dan 31 Mart 2020 tarihine kadar yaklaşık bir yıllık dönemde 64 milyon yolcu ve 74 havayolu şirketine İstanbul Havalimanı'nda ev sahipliği yaptık. 737 Max tipi uçakların yerde olmasıyla yaşanan kaybın yanı sıra geçen yıl taşınma döneminde uçuş yapılmayan günler ve 22 Nisan'a kadarki kademeli tam kapasiteli operasyona geçiş de bu yolcu sayısının bugün çok daha yukarılarda olmasını engelledi" dedi. Koronavirüs salgınına karşın havalimanında 3. pisti devreye almaya hazırlandıklarını belirten Samsunlu, "Hâlihazırda çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak pistimizi 18 Haziran'da hizmete alacağız" mesajı verdi.