Vatandaş ilaca kesintisiz ulaşacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç temininin kesintisiz sürmesi için eczanelerde ilaç teminine ilişkin imzalanan protokolün süresinin uzatıldığını bildirdi. Selçuk, eczanelerde ilaç teminine ilişkin protokolün 31 Mart itibarıyla sona erdiğini anımsatarak, bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını belirtti.Ek protokolün kapsamına ilişkin, "Eczanelerimizle ilaç teminine ilişkin imzaladığımız protokolümüzün süresini uzattık. SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ek bir protokol imzaladık" bilgisini aktaran Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını kaydetti.Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık" dedi. Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını vurguladı.Emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlayacak. İkramiye ödemeleri 11 Nisan akşamına kadar sürecek. Bakan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için bugün, 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4B (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek" dedi.