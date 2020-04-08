2.3 milyon aileye 1.000’er TL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için canla başla çalıştıklarını belirterek, 2.3 milyon dar gelirli aileye daha 1.000'er TL yardım yapılacağını açıkladı.

Video mesaj yayınlayan Albayrak, "Yeni çalışmamız neticesinde inşallah süreçten etkilenen 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplamda 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız" dedi.



ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANA MAAŞ

Dayanışma içinde hareket eden, sosyal yapısını, ekonomisini, sistemlerini ayakta tutabilen ülkelerin bu süreçten kazançlı çıkacağını anlatan Albayrak, "Bu dayanışmayı gösteremeyenler ise uzun süre altından kalkmak için uğraşacakları ciddi bir tablo ile karşılaşacak" mesajı verdi.

Bakan Albayrak açıkladı: "Toplamda 4,4 milyon aileye nakdi destek vereceğiz" | Video

Birinci önceliğin vatandaşların işini kaybetmemesi olduğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Mücbir sebep kapsamına giren firmalarımız ve KOBİ'lerimiz için vergi ve SGK ödemelerini ertelemiştik. Ayrıca kısa çalışma ödeneği ile esnafımızın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceğimizi söylemiştik. Kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflarımız, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız da merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız."



180 BİN ESNAF BAŞVURDU

Halkbank'ın Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek Paketi'ne pazartesi itibarıyla 180 binin üzerinde esnafın kredi, 46 bin esnafın da Paraf Ticari Kart için başvurduğunu söyleyen Albayrak, "Pazartesi itibarıyla 55 binden fazla esnafımıza 25 bin TL finansman sağlanmış oldu, 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin TL limitli ticari kart sağlandı. 2 milyar liradan fazla finansmanı esnafa kullandırdık" dedi.

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KAMU BANKALARINA TEŞEKKÜR ÖZEL BANKALARA UYARI

"Maksimum hız, minimum koşulla hareket ediyoruz" diyen Albayrak, üç kamu bankasının bu süreçte fedakarca çalıştığını belirterek, teşekkür etti. Özel bankaların da kamu bankalarının bu sorumlu yürüyüşüne katılmalarını beklediklerini söyleyen Albayrak, "Bu salgının ekonomiye etkileri olacaksa, burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir milli mücadele" mesajı verdi.

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GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

17 yıldır sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini aldıklarını söyleyen Albayrak, "Türkiye'nin yakın tarihinde geçtiği kritik süreçlerde milleti ile aynı safta buluşamayanların bugünlerde kalkıştığı provokasyon girişimlerinin boş çıktığını görüyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok. Bu meşakkatli, sabır ve dayanışma isteyen bir mücadele. Bu mücadelede, destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var" dedi.

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51.651 FİRMAYA İŞE DEVAM DESTEĞİ

51 bin 651 firmanın 'İşe Devam Desteği'ne başvurduğunu anlatan Albayrak, "Pazartesi gün sonu itibari ile yaklaşık 23 bin firmaya, 20 milyar TL kredileri tahsis edildi. Bu firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Kullandırımlar bu hafta başladı. 2.8 milyar TL'lik finansman ilk gün KOBİ'lerimizin hesaplarına geçti" dedi. Geliri 5 bin TL'nin altında olanlar için hazırlanan 10 bin TL'lik uzun vadeli, düşük faizli krediye 3.7 milyon başvuru olduğunu söyleyen Albayrak, ödemelerin bu hafta başlayacağını vurguladı.