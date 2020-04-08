Cengiz İnşaat’ın 1 kuruş vergi borcu yok

Cengiz Holding, grup şirketlerinden Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin iddialara karşı kamuoyunu aydınlatma gereği doğduğunu açıkladı. İddialara konu olayın, Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin kendi mülkiyetinde bulunan Antalya'daki bir otelin satışından kaynaklandığı aktarılan açıklamada, o dönemde yürürlükte bulunan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "5. maddesinin 1. fıkrasının e" bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazları satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmının kurumlar vergisinden müstesna tutulduğu belirtildi. Açıklamada, "Konuyu denetleyen vergi inceleme elemanı açıkça kanuna aykırı rapor düzenlemiştir. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir. Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır" denildi.Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Cengiz Şirketler Grubu olarak verdiğimiz güçlü destek nedeniyle, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, bu konuyu gündeme getirenlerin amaçlarını kamuoyunun yüksek takdirine bırakıyoruz. Bizler Cengiz Şirketler Grubu olarak tüm imkânlarımız ile de milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. Cengiz Holding, Covid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla 34 milyon TL bağışlamıştı.