Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını şu ana kadar çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Ülkemizde de etkilerinin görülmeye başlanmasının ardından hükümet, 20 yaşın altındaki ve 65 yaşın üstündeki bireylere sokağa çıkma yasağı getirdi. Durum böyle olunca vatandaşlar, 'Evde emekli maaşı ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili detaylara haberimizin içerisinde yer verdik…

EVDE EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler: