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ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

’de milyonlarca emekli, ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? sorusunun yanıtını araştırıyor. Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını ülkemizde de etkilerini arttırarak göstermeye devam ediyor. Bu süreçte hükümet, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler için sokağa çıkma yasağı getirirken, sokağa çıkamayan vatandaşlara da emekli maaşlarını evde teslim ediyor. Peki, Evde emekli maaşı ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 15:27 ABONE OL
Evde emekli maaşı ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını şu ana kadar çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Ülkemizde de etkilerinin görülmeye başlanmasının ardından hükümet, 20 yaşın altındaki ve 65 yaşın üstündeki bireylere sokağa çıkma yasağı getirdi. Durum böyle olunca vatandaşlar, 'Evde emekli maaşı ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili detaylara haberimizin içerisinde yer verdik…

EVDE EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

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Evde emekli maaşı ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?
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