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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan flaş açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , hakkında, "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü idealine emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi

Giriş Tarihi: 8.4.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 13:24 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Akkuyu NGS açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu NGS hakkında, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak açıkladı: Toplamda 4,4 milyon aileye nakdi destek vereceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Akkuyu NGS açıklaması
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