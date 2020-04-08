Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Akkuyu NGS açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu NGS hakkında, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;
Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 8, 2020
70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.
Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz. pic.twitter.com/vP53HMM1HL