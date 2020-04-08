IMEI sorgulama 2020: e-devlet imei sorgulama nasıl yapılır?

Günümüzde artan telefon fiyatları ve hızla gelişen elektronik cihaz teknolojileriyle birlikte yurt dışından alışveriş sistemi artmış durumda. Özellikle daha uygun fiyatlarda cep telefonları alabilmek için bu yönteme başvuran kişiler gayri resmi yolları tercih edince bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu yöntemle alınan telefonların IMEI numaralarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle pek çok kişi mağdur oluyor. Bu gibi durumlarda sorun yaşamamak için kaydı olmayan telefonlarınızın belli bir ücret ödemek suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki IMEI kodunuzu öğrenmek ve telefonunuzun durumu hakkında bilgi sahibi olmak için neler yapabilirsiniz? Yurt dışından almış olduğunuz cihazın ithal edilip edilmediğini veya kayıp çalıntı olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? Kaydı olmayan cihazlarınızın kaydını hangi yöntemlerle yapabilirsiniz? 'IMEI numarasının kime ait olduğu bulunur mu?' İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

E-devlet IMEI sorgulama nasıl yapılır?

IMEI sorgulamalarını e-Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği ile çok kolay şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle e-devlet sistemine T.C kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmalısınız. Aşağıdaki linki kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz;

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Telefondan IMEI sorgulama nasıl yapılır?

Cihazınızın arama kısmından yani numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz. Buradan edindiğiniz kodu e-devletteki IMEI sorgulama kutucuğundaki boşluğa yazmanız gerekecektir.

Telefonunuzdan IMEI sorgulaması aşamasında *#06# yazarak ulaşamadıysanız, telefonunuzun ayarlar kısmından da IMEI kodunu öğrenebilirsiniz.

E-devlet IMEI kayıt işlemi nasıl yapılır?

Ülkemizde yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin alınabilmesi için, elektronik kimlik bilgisine sahip IMEI numaralı cihazların kayıt altına alınması gerekmektedir. (Cep telefonları, dizüstü ve tablet bilgisayarlar vb.)

Aşağıda cihazınızın kayıt işlemine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar belirtilmiştir:

Yurt dışından edindiğiniz telefonunuzun kaydını yapabilmeniz için, cihazın yurda giriş tarihinin üzerinden 120 gün geçmemiş olması gereklidir.

Daha önce cihaz kaydı yaptırdıysanız yeni bir kayıt yapabilmeniz için bir önceki kaydınızın üzerinden 3 yıl geçmiş olması gerekir.

Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası ve kayıt edilecek cihazın IMEI numarasını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen banka veya sisteme entegre kuruluşlara ödemesini yapması gereklidir.

Yanlış IMEI numarası ile yapılan kayıtların düzeltilmesi mümkün değildir. Bu yüzden işlemlerinizi dikkatlice yapmanız tavsiye edilir.

Harç parasını yatırdıktan sonra kayıt işleminiz tamamlanmış sayılmıyor. Bilgilendirme kısmını dikkatlice okuduktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresine girebilir ve gerekli formları doldurarak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

IMEI KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

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Telefonun IMEI numarası bulunmuyorsa ne yapılmalı?

Telefonun IMEI kaydı bulunmuyorsa 120 gün içerisinde kayıt harcını ödemeniz gerekir. BTK Bilgi ve İhbar Merkezi tarafından alınan karara göre IMEI harcı 2020 yılı için 1.838,70 olarak belirtilmiştir. Harç ödemesini pasaportun kayıtlı olduğu T.C. kimlik numarası üzerinden yapmanız gereklidir.