Jet hastaneler için start verildi

Hükümetin tüm dünyayı etkisi altına altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelesi tam gaz sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye yapılacak hastaneler için çalışmalar başladı. 45 günde tamamlanması planlanan hastaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık sisteminin hizmetine sunulacak.Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bin yataklı hastanenin inşa edileceği alanda iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor. Alana, yeni iş makinelerinin gelişi de sürüyor. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin de plan-proje çalışması devam ediyor. Salgının yayılmasından sonra alınan önlemlerle dünyaya örnek olan Türkiye, 45 günde iki dev hastane inşa ederek Çin'den sonra bir rekora da imza atmış olacak.Daha önce Kamu Özel İş Birliğiyle (PPP) birçok ilde şehir hastaneleri hayata geçiren Rönesans Sağlık Yatırımı tecrübelerini yeni hastanelere aktaracak. Elazığ, Bursa, Adana, Yozgat ve İstanbul İkitelli'de şehir hastaneleri inşa eden şirketin, her iki hastane için teknik mühendislik hizmeti verdiği öğrenildi.Rönesans, İstanbul İkitelli'de hayata geçireceği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan'ın talimatıyla planlanan tarihten bir ay erkene çekti. 20 Nisan'da açılacak hastane COVID-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırıldı. Hizmete girecek A ve D blok dış ortamdan izole edildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hızla hizmete alınması talimatını verdiği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası Covid-19 pandemisi kapsamında hizmete açıldı ve dünden itibaren hasta kabulüne başladı. Hastanede 60'ı yoğun bakım olmak üzere toplam 535 hasta yatağı bulunuyor.

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