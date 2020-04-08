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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020: E-Devlet ile kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman yatacak?

hesaplama 2020: ile , ne zaman yatacak?

üzerinden yapılacak olan şartları ve başvuru işlemleri merak ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle ücretsiz işten ayrılmak zorunda kalanlar ile işverenleri yakından ilgilendiren bu durum ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ücretsiz işten ayrılanlar ve çalışamayanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili gerekli açıklamaları yaptıktan sonra araştırmalar hız kazandı. Şimdiye kadar henüz 7 bin firmanın başvuru yaptığını ve henüz başvuruların sona ermediği bildirilirken , şartları nelerdir gibi soruların yanıtları aranıyor. Buna göre; ile kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 8.4.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 07:45 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020: E-Devlet ile kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman yatacak?

Nisan ayının ikinci haftasına gelinmesi ile birlikte konusuna dair ayrıntılar araştırılıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkartılan çalışanlar ile işverenleri yakından ilgilendiren bu konuya başvurular üzerinden yapılacak. üzerinden takip edilecek olup hesaplamalar da buradan yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şimdiye kadar 7 bin firmanın başvuru yaptığını ve henüz başvuruların sona ermediğini bildirirken kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ne kadar gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. Buna göre; e-Devlet ile nelerdir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, ŞARTLARI NELER? BAKAN AÇIKLADI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kısa çalışma ödeneğine dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020: E-Devlet ile kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman yatacak?
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