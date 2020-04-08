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taksitleri 3 ay ertelendi

BETÜL USTA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
KOSGEB'IN kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ'nin, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi. KOSGEB'in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan 136 bin 255 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarına tekabül eden borçları 713 milyon lira tutuyor. Erteleme karşılığında işletmeler herhangi bir masraf ödemeyecek. Ertelemeden kaynaklanan finansman maliyetini de KOSGEB karşılayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, destek paketinin 136 bin 255 işletme için hayırlı olmasını diledi.
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KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
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