Özel bankalar ipe un seriyor

HİSARCIKLIOĞLU'NA

Hükümet, salgınla mücadele sürecinde üretimin ve istihdamın sekteye uğramaması, işgücü piyasasının korunması için tüm imkânları seferber ederken, özel bankalar reel sektörü baltalamaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet 500 milyar liraya, Hazine'nin aktaracağı kaynak da iki kat artırılarak 50 milyar liraya çıkarıldı. Küçük, büyük demeden bütün işletmelere yönelik çeşitli destek paketleri devreye alındı. Merkez Bankası da reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânı tanıdı.KGF ile Hazine arasında imzalanan protokollerin imzalanmasının ardından sıra bankaların kredi kullandırmasına geldi. Ancak BDDK'ya bazı özel bankaların "limit bitti" diyerek başvuruları dahi almadan geri çevirdiği yönünde çok sayıda şikâyet geldi. Bazı şubelerin ise müşterilerine, "Biz kredinizi onayladık fakat genel müdürlükten döndü" şeklinde yanıt verdiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki hafta yaptığı sosyal paylaşımla taahhütlere aykırı bir uygulamayla karşılaşan bütün vatandaşların BDDK'nın şikâyet hatlarına durumlarını aktarması çağrısı yapmıştı.SALGIN sürecinde elini taşın altına koyan kamu bankalarını da diğer bankalarla aynı kefeye koyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na tepki geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptıkları ortak açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu'nun sosyal medya üzerinden kamu bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirilerinin olduğu belirtildi. Açıklamada, tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkenin virüs salgınıyla ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdikleri vurgulandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm bankaların sıkıntıya düşen firmalara destek olmadığını iddia etmişti.