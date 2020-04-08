TÜVTÜRK randevu iptali 2020: TÜVTÜRK randevu iptali ve değişikliği nasıl yapılır?

TÜVTÜRK'ün çalışma ve işletme alanları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca düzenlenmekte olup, yapılan operasyonları da yine aynı Bakanlığın denetimi altında sürdürmektedir. Bünyesinde, uluslararası standartlarda eğitim almış nitelikli elemanlar yetiştirmesiyle, 3500 çalışan ile Türkiye'deki tüm taşıtlar için hizmet sunan TÜVTÜRK, yaklaşık olarak 9 milyon aracın muayenesini, yaklaşık 4 milyon aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümünü yapmaktadır. Periyodik araç muayenesi, tespit, yola elverişlilik muayenesi, egzoz gazı emisyon ölçümü, tadilat sonrası muayene ve zorunlu muayene gibi hizmetler TÜVTÜRK kapsamında sunulan hizmetlerdir. Trafikte güven sağlayabilmek için oldukça önemli bir konu olan araç muayenesinin belirli bir standarda ulaşması, araç kusurundan kaynaklanan trafik kazaların azalmasını ve trafik güvenliğinin artmasını sağlamıştır.

Düzenli bir şekilde bakımı yapılmış araçların performansı artmış oluyor, yakıt sarfiyatı azalıyor ve aracın ömrü uzuyor. Böylelikle ikinci el piyasasında TÜVTÜRK onaylı araçların değerinde de bir artış söz konusudur. Aracınızın muayenesini yaptırmak için aldığınız randevularda değişiklik yapmak istiyorsanız yapmanız gereken bir takım işlemler vardır.

TÜVTÜRK randevu iptali nasıl yapılır?

TÜVTÜRK randevu alımı gibi iptali ile ilgili işlemler de kendi internet adresinden yapılabilmektedir ve oldukça kolay bir şekilde halledilir.

İptalleriniz için öncelikle TÜVTÜRK'ün resmi internet adresine (https://www.tuvturk.com.tr/) giriş yapmanız gerekir. Daha sonra önünüze açılan ekranda randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plaka ve il bilgilerinizi girmeniz istenen bir sayfa açılacaktır. Muayene randevusunu iptal etmek istediğiniz araca ait plaka bilgilerini ve gerekli diğer bilgileri buraya girmelisiniz. Aracınızın ruhsat seri numarasını ve plakasını yazdıktan sonra randevu aldığınız ili de seçerek devam et butonuna tıklayınız. Bu aşamada karşınıza aracınıza ait OGS, HGS borçları veya trafik cezası gibi bilgilerin olup olmadığını belirten bir sayfa çıkacaktır ve borcunuz varsa ödeme yapmanız gerektiğini belirtecektir. Borcunuz yoksa işleme soyadınızı yazarak devam edebilirsiniz.

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Daha sonra açılan ekranda daha önce aldığınız randevu tarih ve saati, ücreti gibi bilgilere ulaşmış olacaksınız. Ve sayfanın alt kısmında yer alan 'güncelle' ve 'iptal et' butonlarını göreceksiniz. 'TÜVTÜRK randevu iptal etme' için, 'iptal et' butonuna 'TÜVTÜRK randevu güncelleme' için 'güncelle' butonuna tıklayabilirsiniz.

Böylelikle aracınızın muayenesi için önceden aldığınız randevu tarihinde istediğiniz değişikliği yapabilir, duruma göre farklı bir tarih için randevu oluşumu gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılması zorunlu olan araç muayenesinin randevu iptalini gerçekleştirdiğinizde herhangi bir ücret veya borç alınmamaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken iptal veya güncelleme yapacağınız randevu tarih ve saatine çok yaklaşmadan değişiklik işlemlerinizi yapmanızdır.

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