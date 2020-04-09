Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün 9 Nisan ne kadar oldu?

Corona virüs salgınının piyasaya getirdiği hareketlilik vatandaşların altın fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip etmesine neden oluyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya güncel olarak piyasaları takip etmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Altın düşer mi, çıkar mı soruları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Gram, yarım, tam, ata, bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Nisan 2020 canlı, güncel ve anlık altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 9 NİSAN 2020

Altının gram fiyatındaki yükseliş devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle son günlerde yükselişini hızlandıran altın fiyatları, vatandaşı da meraklandırıyor. 9 Nisan altın fiyatı canlı ve güncel veriler ile sizlerle…

İşte güncel altın fiyatları;