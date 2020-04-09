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Aşı ve ilaç geliştirene burs

Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Aşı ve ilaç geliştirene burs
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı, aşı ve ilaç geliştirme öncelikli olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev yapacak araştırmacılara burs vereceklerini söyledi. Bu projelerde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlattıklarını belirten Varank, "Bu mücadelede bize omuz verecek lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları destekleyeceğiz" dedi.
12 ay süreli staj programına kabul için en önemli şart, Kovid-19 ile mücadele eden projelerin yürütücüsünden kabul mektubu almak. Bakan Varank, projenin mali detayları ile alakalı olarak da şu bilgileri verdi: "Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz."
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Aşı ve ilaç geliştirene burs
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