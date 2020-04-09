Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2.3 milyon aileye 1000'er lira ulaştıracağız

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk corona virüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Koronavirüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın.

İLERLEYEN GÜNLERDE BUNU DAHA DA ARTIRACAĞIZ

Koronavirüs haricinde de biz vatandaşlarımıza her daim dokunuyoruz. Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız.

2,3 MİLYON HANEYE BİNER LİRA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ.

Kısa çalışma ödeneğinde sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmıyor. Brüt ücretin yüzde 60'ı, netin yüzde 70'ine geliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 1752 ile 4 bin 380 lira arasında bir desteği çalışanlarımıza sunacağız. 3 ay boyunca başvurular geçerli olacak. Tüm iş yerlerine bu ödeneğe başvurmaları çağrısı yapıyorum.

Kısa çalışma ödeneğinde sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmıyor. Brüt ücretin yüzde 60'ı, netin yüzde 70'ine geliyor.

Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardık.