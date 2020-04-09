Maske ve eldivenler 72 saat bekletilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının bertarafına ilişkin yeni tedbirler aldı. Hazırlanan genelge, bakanlıklara ve 81 valiliğe gönderildi. Farklı ülkelerdeki uygulamaları inceleyerek yeni tedbirler aldıklarını anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu atıkların bertarafında '72 saat' kuralı getirdiklerini belirtti.Bakan Kurum, "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin bina giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra 'evsel atık' olarak belediyeye teslim edilecek" dedi.Kovid-19 tedbirlerini içeren genelge 7 maddeden oluşuyor. Genelgeye göre, bina giriş ve çıkışları ile ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara biriktirme ekipmanı yerleştirilecek. Ekipmanlardaki atık torbalarının dörtte üçü dolduktan sonra ağızları sıkı şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınacak ve geçici depolama alanına götürülecek.Bakan Kurum, ayrıca 224 bin çiftçinin de yanlarında olduklarını belirterek, "Ecrimisil bedelin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama imkânını çiftçimize sunduk. 50 bin çiftçimizle 571 milyon metrekare alan üzerindeki kira sözleşmelerini tamamladık" diye konuştu.