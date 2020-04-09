MTV borç sorgulama işlemi 2020: MTV plakadan araç borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisi, 2020 yılında yeniden değerleme oranı %12 olarak belirlendi ve resmi gazetelerde açıklandı. Araç sahiplerinin borçlarını vaktinde ödememesi durumunda gecikme zammı uygulanacak. Bu oran 1.6 gecikme zammı olarak belirlenmiştir. Trafiğe kayıtlı aracın MTV ödemesi yapılmaması halinde ilk olarak Maliye Bakanlığı kişiye uyarıda bulunur. Daha sonra ödeme hala gerçekleşmediyse, banka hesaplarına haciz konulur ve ödenmeyen vergiler bu yöntemle kişiden tahsis edilir. Motorlu taşıt verginiz hesaplanırken, araç tipi, araç yaşı, motor silindir hacmi ve aracın ilk tescil tarihi gibi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Aracınızın tüm bu bilgileri ışığında verginiz hesaplanmış olur ve ikiye bölünür. Tüm araç sahiplerinin vergisini iki taksit halinde ödemesi zorunludur.

MTV sorgulama nasıl yapılır?

'Araç MTV sorgulamanın' birden fazla yolu vardır ve milyonlarca araç sahibinin işini kolaylaştırmak için bir takım sistemler kurulmuştur.

İlk olarak İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden herhangi bir şifre girişi yapmadan TC kimlik numarası ve sorgulama yapacağınız aracın plakasını girerek 'araç borç sorgulamanızı' gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet üzerinden ödeme ve sorgulama: E-devlet sistemi üzerinden de MTV sorgulayabilirsiniz. Bunun için öncelikle e-devlet kapısına giriş yapmanız gerekir. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile girişinizi yapabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT merkezinden şifrenizi edinmeniz mümkündür. E-devlet kapısındaki Gelir İdaresi Başkanlığı sekmesinden sorgulama ve ödeme bilgilerinize erişebilir, ödemelerinizi kredi kartınızı kullanarak yapabilirsiniz.

E-devlet üzerinden 'MTV sorgulama ödeme' ekranı için tıklayınız;

GİB üzerinden MTV ödemesi: Bir diğer sorgulama ve ödeme yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Mobil uygulamasını kullanmaktır. Bu uygulama üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı banka kartları, yurt dışı faaliyet gösteren kredi ve banka kartları ile ödeme yapabilirsiniz.

Aşağıdaki link ile de sisteme giriş yapabilirsiniz.

https://intvrg.gib.gov.tr/

Ayrıca PTT merkezlerinden, anlaşmalı bankaların şube ve bankamatiklerinden, internet ve telefon bankacılığı ile de bu borçları ödeyebilirsiniz.

MTV ve vergiye ilişkin gecikme zammı ve ceza uygulaması

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

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