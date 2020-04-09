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SON DAKİKA: yükseliyor! 9 Nisan 2020 Gram, Bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

yükselişini sürdürüyor. Rakamlardaki artış nedeniyle altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Özellikle bu alana yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatları araştırırken, uzman yorumlarına da göz atarak altın düşer mi, çıkar mı sorusuna cevap arıyor. Kapalıçarşı’da haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı ve yarım, tam, bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 9 Nisan 2020 Perşembe canlı ve güncel altın fiyatları rakamlarını bu başlık altından takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 08:25 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliyor! 9 Nisan 2020 Gram, Bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda yaşanan hareketlenme nedeniyle altın kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son haftalardaki hızlı yükseliş devam ederken, rakamlardaki son durum da merak konusu oldu. Öte yandan uzmanların bu konu hakkındaki görüşleri de yatırımcılar tarafından oldukça önem taşıyor. Altın düşer mi, çıkar mı soruları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Gram, yarım, tam, ata, bilezik, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Nisan 2020 canlı, güncel ve anlık altın fiyatları!

9 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatındaki yükseliş devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle son günlerde yükselişini hızlandıran altın fiyatları, vatandaşı da meraklandırıyor. 9 Nisan altın fiyatı canlı ve güncel veriler ile sizlerle…

İşte güncel altın fiyatları;

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliyor! 9 Nisan 2020 Gram, Bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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