SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliyor! 9 Nisan 2020 Gram, Bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda yaşanan hareketlenme nedeniyle altın kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son haftalardaki hızlı yükseliş devam ederken, rakamlardaki son durum da merak konusu oldu. Öte yandan uzmanların bu konu hakkındaki görüşleri de yatırımcılar tarafından oldukça önem taşıyor. Altın düşer mi, çıkar mı soruları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Gram, yarım, tam, ata, bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Nisan 2020 canlı, güncel ve anlık altın fiyatları!

9 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatındaki yükseliş devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle son günlerde yükselişini hızlandıran altın fiyatları, vatandaşı da meraklandırıyor. 9 Nisan altın fiyatı canlı ve güncel veriler ile sizlerle…

İşte güncel altın fiyatları;