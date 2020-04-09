Vestel'den Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve müşteriye yönelik hizmetlerini koronavirüs gündemi doğrultusunda güncelledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, her zaman müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini belirtti.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını karşısında tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte ülkece mücadele edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Vestel olarak ülkemizin bu mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu süreci dayanışma ruhu içinde ve birbirimizden güç alarak atlatacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.