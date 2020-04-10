Araç devir işlemleri nasıl ve nerede yapılır? 2020 Noter araç devir ücreti ne kadar?

Ayrıca, 2. el araç almayı düşünüyorsanız, satın alma işlemlerinden önce ilgilendiğiniz aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın muayene bilgisi ve araç üzerinden herhangi bir cezanın olup olmadığı gibi bilgileri kontrol etmeniz sonradan bir sorun yaşamanızın önüne geçecektir. Almayı düşündüğünüz aracın ödenmemiş vergi borcu varsa bu satışa engel bir durum teşkil etmektedir.

2020 Noter araç devir ücreti ne kadar?

Araç satışı yapılırken 'noter devir masrafı' olan ödemeler araç alıcısına aittir. Noter 'araç devir işlem' ücretleri, 2020 yılı için şu şekilde belirlenmiştir:

Noter ücreti: 54 TL

Noter evrak bedeli: 148,50 TL

Belge baskı ücreti: 22 TL

Toplam 'noter araç satış ücreti': 224,50 TL

Toplam noter sıfır araç ücreti: 171 TL

Araba satışı için gerekli evraklar nelerdir?

2.el araç satış işlemleri için hem alıcı hem satıcı tarafından bazı evrakların ibrazı gereklidir. Notere sunulacak olan belgeler şunlardır:

Noter satış belgesi

Geçerli bir kimlik kartı

İlişik kesme belgesi

Tescil ve trafik belgesi

Trafik sigorta poliçesi

Vergi numarası

Plaka numarası

Aracın satış işlemleri ile başkası ilgilenecekse vekalet belgesi

Araç alım satım vergisi

1 yıl içerisinde birden çok araç alım satımı yapılması halinde, bu durum artık bir ticari kazanç getirdiği için vergi kişilere vergi kaydı açılmaktadır. Taşıt alım satımı ticari faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu durumda kişi için, gelir vergisi, KDV, muhtasar ve geçici vergiler yönünden vergi kayıtları açılması zorunludur. Ayrıca bu kişiler için noterden veya anlaşmalı matbaadan fatura bastırılması da gerekmektedir.

Ticari yetki belgesi olmayan, tacir sayılmayan ve vergi levhasına sahip olmayan vatandaşlar 1 yıl içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabilir. 3 araç limiti, vatandaşların kendi üzerine olan araçları ya da vekaleten satma amacı güttükleri araçları kapsıyor.

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Noter satışından sonra araç ruhsatı nasıl alınır?

Ruhsat işlemlerinin noterliklerde gerçekleşmesinin ardından ruhsatın eve gelmesini beklemenize gerek yok. Aracı aldıktan sonra devir işlemleri yapılır ve ruhsat da aynı noterden alınabilir.

İkinci el araç alımlarında aşağıdaki işlemleri satın alan kişi yaptırırken, sıfır araç alımlarında bu işlemleri aracın alındığı bayii gerçekleştirir.

Aldığınız arabanın plakasını değiştirmeyecekseniz, noterde ruhsat işlemlerinizi yaptırmak için gereken şartlar şunlardır:

Satın alınan aracın devam eden trafik sigortası bulunması,

Geçerliliği devam eden muayenesi olması,

Araca ait herhangi bir borç ya da ceza olmaması,

İşlem için gittiğinizde yanınızda kimlik, ehliyet ve eski ruhsatın bulunması.

Plaka değişikliği olacaksa yapılması gerekenler ise şu şekildedir:

Notere işlemin başında plaka değişikliği olacağının bildirilmesi,

Yeni plaka numarasının alınmış olması,

Şoförler ve otomobilciler odasından plakanın bastırılmış olması

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