İstanbul'un şehir hastanelerinden Kovid-19 ile mücadeleye büyük destek

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hayata geçirilen şehir hastaneleri, koronavirüsle mücadelede de aktif rol alıyor. Hizmet kalitesiyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projeleri kapsamında İstanbul'da da ikisi aktif olarak hizmet veren, toplam 4 şehir hastanesi faaliyet gösterecek.

Bu kapsamda, İstanbul Valiliği, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında inşa edilerek Mart 2019'da ilk etabı hizmete açılan Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 1105 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verildiğini duyurduğu Okmeydanı'ndaki şehir hastanesinin ilk etabı 30 Mart'ta hizmete açıldı. Hastane, 789 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor.

Son teknolojiyle donatılan her iki hastane de kentin Kovid-19 ile mücadelesine önemli katkı sağlıyor.

BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ 20 NİSAN'DA İLK ETABIYLA HİZMETE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk etabının 20 Nisan'da hizmete açılacağını duyurduğu Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinde de son hazırlıklar yapılıyor. Bünyesinde 8 farklı hastaneyi barındıran hastane, toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Bir milyon metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip şehir hastanesinde, her branştan 708 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 90 ameliyathane bulunuyor. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde ise 456 yatak yer alıyor. İstanbul'un birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle hastane deprem izolatörleriyle donatıldı.

Binaların depremden zarar görmesini azaltan izolatörler, binaların taşıyıcı sistemlerindeki hasarları minimize ediyor. Bu teknoloji sayesinde hastanede deprem anında bile tüm operasyonel faaliyetler, ameliyatlar aksamadan devam edebilecek. İlk etabının 20 Nisan'da açılması planlanan hastanenin, 20 Mayıs itibarıyla tam kapasitesiyle hizmet vermesi hedefleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol ağında bulunan ve yapımı tamamlanamadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dahil edilen hastane yolunda geçen hafta başlayan çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİNİN İLK ETABI EYLÜL AYINDA HİZMETE ALINACAK

Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak Göztepe Şehir Hastanesinde de inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Hastanenin eylül ayında hizmete girecek ilk etabında 597 yatak yer alıyor. Her branştan 224 poliklinikle hizmet verecek hastanede 186 tek kişilik, 160 çift kişilik oda yer alacak. Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 91 yataklı yoğun bakım servisiyle hizmet verilecek. Birinci derecede deprem bölgesi olan İstanbul'da yapım aşamasında bulunan hastanelerde depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor.

Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde deprem anında da operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken, oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor. Hastanede toplam 385 deprem izolatörü yer alıyor.