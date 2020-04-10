Petrol üretimi 10 milyon varil azalacak

Kazakistan'dan kafa karıştıran açıklama



Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "11 saatlik görüşmeler sonucunda taraflar herhangi bir anlaşmaya varamadılar. Kazakistan gelecekte petrol üretiminin toplu olarak azaltılması konusunda fikir birliğine varılacağı konusunda umutlu" diyerek kafaları karıştırdı.



Meksika günde 100 bin varil düşecek



Meksika Enerji Bakanı Roco Nahle ise, "OPEC + ile petrol fiyatlarının istikrarına ilişkin görüşmelerde, önümüzdeki iki ay içinde günde 100 bin varil azalmayı önerdik. Mart 2020'de bildirdiğimiz gibi 1 milyon 781 milyon varil yerine günde 1 milyon 681 milyon varile düşeceğiz" ifadesini kullandı.



Azerbaycan'dan da açıklama geldi



Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise OPEC +'nın petrol üretiminin üç aşamalı olarak azaltılmasını öngören yeni bir işbirliği deklarasyonunun kabul edildiği bildirildi. Petrol üretiminin günde yüzde 23 veya 10 milyon varil azaltılacağını açıkladı.

Bir sonraki toplantı 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.