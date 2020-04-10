Virüs anlaşmaları online ortama taşıdı

Kovid-19salgını sonrasında eğitim, iş görüşmelerinden sonra yatırım anlaşmaları da online ortama taşınıyor. Mobil uygulama marketlerden 2.1 milyondan fazla indirilen ve 750 binden fazla aktif kullanıcısı bulunan kadınlara özel takvimlerin takibini sağlayan Pepapp girişimi 225 bin dolarlık yatırım anlaşmasına online ortamda imza attı. Yatırım anlaşması video görüşme ile atılırken, evraklar posta yoluyla ilgili kurumlara gönderildi.Her ay ödeme yapan aktif 6 bin kullanıcıya sahip girişim aldıkları yatırımla küresel pazarlarda kullanılmayı hedefliyor. Pepapp uygulaması kullanan 2.1 milyon kadın yumurtlama, doğurganlık ve regl dönemini takip ediyor. Kadınların en mahrem bilgilerine sahip uygulama kişiye özel tavsiye ve uyarılarla kullanıcılarına bilgi veriyor. Zorlu dönemlerde kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı oluyor.Girişim gelirlerini artırmak amacıyla yaklaşık 18 ay önce Pepapp uygulamasının içerisinde premium versiyonu olarak PepLand'ı hizmetini kullanıcılarına açtı. Hizmet Pepapp Premium uygulamasıyla kullanıcıların karşısına kişiye özel tavsiye ve uygun fiyatlı alışveriş olanağı sunuyor. Bu alanda her birinin kendine ait özelliklerinin ve görevlerinin olduğu 7 tane penguen yaşıyor. AstroPep, PepArt, PepClub, PepTalk, PepYogi, FitPep ve PepDoc isimli bu penguenler her gün kişiye özel ve gelişmiş tavsiyeler veriyorlar.