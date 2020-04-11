Borlu el dezenfektanı hafta başı rafta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır Boren tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanı Borel'in laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini söyledi. "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Hafta başında kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve ardından Borel'i vatandaşlarımızla buluşturacağız" diyen Dönmez, ilk etapta 100 ml. boyutundaki Borel el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacaklarını kaydetti. Bakan Dönmez, 1 ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarının da halen devam ettiğini ifade etti.