Güncel 2020 trafik cezaları ve yasal hız sınırları: Trafik cezaları fiyatları ne kadar?

Trafikte kural ihlallerinden kaynaklanan birçok can kayıpları, yaralanmalar, sosyal ve psikolojik yıkımlar yaşanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu, bu konuda iyileştirme çalışmaları kapsamında sürekli yeni düzenlemeler ve denetimler geliştirerek 'yeni trafik cezaları listesi' oluşturmaktadır. '2020 trafik cezası fiyatları', kanunnameye eklenmiş olan 'yeni trafik cezaları' ve 'yeni trafik cezalarının ne kadar' olduğu ile ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik.

Tüm ülkeler için hayati bir sorun olarak kabul edilen trafik kazalarıyla ilgili problemleri çözmek için farklı yöntemler üzerinde durulmuştur. Örneğin; araçların daha güvenli ve donanımlı üretilmesini hedefleyen yöntemler, yolların güvenli şekilde bakımlarının yapılmasını, trafik ışık ve trafik işaretlerini kapsayan yollarla ilgili yöntemler, sürücülerin doğru ve yeterli eğitilmesini amaçlayan yöntemler bunlardan bazılarıdır. Caydırıcılık anlamında belki de en etkilisi ise, yasal mevzuatların yenilenmesi ve denetlenmesini hedefleyen, trafik cezalarına getirilen yeniliklerle ilgili olarak uygulanan yöntemlerdir. Ölümle sonuçlanan kazalara sebep olan sürücü kusurları; araç hızını yol ve hava şartlarına göre belirlememek, kavşak, geçit veya dar yolların olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, takip mesafesini ayarlayamamak gibi birçok etken sayılabilir. Hemen hepsinde yapılan kural ihlalleri denetimin ve cezaların önemini gözler önüne sermektedir.

2020 trafik cezası fiyatları ne kadar?

Seyir halince cep veya araç telefonu kullanmak: 288 TL

Emniyet kemeri kullanmamak: 132 TL

Kırmızı ışık kuralına uymamak: 288 TL

Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak: 288 TL

Hız sınırlarını %10'dan %30'a kadar aşmak: 288 TL

Hız sınırlarını %30'dan %50'ye kadar aşmak: 598 TL

Hız sınırlarını %50'den fazla aşmış olmak: 1.228 TL

Alkollü araç kullanmak (birinci defa): 1.228 TL

Alkollü araç kullanmak (ikinci defa): 1.539 TL

Alkol testine itiraz etmek: 3.516 TL

Drift/Spin atmak: 6.141 TL

Yetkisi olmadan çakar takmak: 2.456 TL

Engellilere ait alanlara park etmek: 264 TL

Plaka takmamak veya uygunsuz (okunmayan, farklı) plaka takmak: 505 TL

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2020'de en yüksek trafik cezası ne kadar

Yapılan düzenlemelere göre 2020 yılında en yüksek ceza 32 bin 719 TL ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara veriliyor.

En düşük ceza ise taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücüler için 104 TL olarak belirtilmiştir.

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Trafik cezaları nereden öğrenilir?

Trafik cezalarınızı sorgulamanız ve cezanız var ise zamanında ödemeniz önemlidir. Sorgulamalarınızı, Emniyet Genel Müdürlüğünün sitesinden (www.egm.gov.tr) "Trafik Cezası Ve Otopark Sorgulama" kısmından yapabilirsiniz. Gerekli bilgilerinizi girdikten sonra açılan ekrandan sorgulamak istediğiniz (araç plakasına yazılan ceza, tüzel kişi ceza sorgulama, sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama vb.) kısmı seçerek bilgi alabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinden yapacağınız sorgulamalarda son 1 yıl içerisinde yazılan trafik cezalarının tümünü görebilmeniz mümkündür.